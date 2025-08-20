Девушка откровенной фразой о сексе настроила против себя всю семью

Пользовательница Reddit рассказала о том, как одна неуместная фраза о сексе настроила против нее всю семью. По словам 28-летней девушки, инцидент произошел во время ужина в доме сестры и ее мужа.

«Муж моей сестры, назовем его Зак, готовил для нас в тот день. Он подал ризотто с курицей и хлебный пудинг на десерт. И он был восхитителен. Я откусила первый кусочек и громко застонала. Это был один из лучших десертов, которые я когда-либо пробовала, — написала автор. — Я была так захвачена своими эмоциями, что сказала: "Зак, я сяду тебе на лицо, если ты снова это приготовишь. Это было чертовски потрясающе"».

Глаза присутствующих, среди которых была и еще одна сестра со своим бойфрендом, обратились на автора. Их взгляды, по ее словам, были полны отвращения. Хозяйка дома покраснела и начала кричать, после чего велела девушке уйти.

«Вернувшись домой, я получила сообщения от родителей, тети и двух кузенов, которые спрашивали, что со мной не так. Я не хотела, чтобы это случилось, и теперь боюсь, что сестра и ее муж меня не простят», — заключила автор.

Ранее секс-эксперт Мэрайя Каудильо заявила, что одна из разновидностей орального секса — фейсситтинг (сидение на лице) — подходит всем. По ее словам, это захватывающий способ получить удовольствие, позволяющий использовать различные техники.