Кинолог Уражевский назвал полезными фильмы для домашних питомцев

Ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский рассказал, что короткометражки, которые снимаются специально для собак с учётом особенностей их восприятия ― дихроматического зрения и острого слуха, будут крайне полезны для домашних питомцев.

«Здорово, что наконец мы дожили до такого прорыва. Фильмы для собак очень полезны для социализации животных, а также когда они остаются одни дома без хозяина. Домашним питомцам будет чем заняться», — прокомментировал он для НСН.

Такие фильмы очень важны для тех собак, которые тяжело переносят одиночество, отметил ветврач.

Кроме того, по его словам, такой видеоконтент будет полезен маленьким щенкам — это поможет скорее адаптироваться в новой семье.

«Подобные ленты существуют уже и для кошек», — добавил Уражевский.

