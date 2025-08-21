Новая порномодель превзошла Бонни Блю по количеству половых партнеров

Новая порномодель превзошла порнозвезду Бонни Блю по количеству половых партнеров
Модель OnlyFans Лили Филлипс превзошла порнозвезду Бонни Блю по количеству половых партнеров. Об этом сообщает The Tab.
По подсчетам издания, число половых партнеров Лили Филлипс перевалило за две тысячи. В начале года оно оценивалось в 500-1000 человек, однако в июле порномодель устроила секс-марафон и переспала с 1113 мужчинами за 12 часов.
Бонни Блю устраивала подобный секс-марафон еще в январе. После него она заявила, что количество ее половых партнеров приближается к двум тысячам, что меньше, чем у Лили Филлипс.
Ранее Бонни Блю заявила, что Лили Филлипс украла у нее идею. По ее словам, она еще в 2024 году рассказала сопернице, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров в сутки.