В спорте случаются неожиданные моменты, и иногда именно они решают исход игры. На турнире BMW с британским гольфистом Томми Флитвудом произошел случай, который удивил зрителей и стал вирусным в сети.

Флитвуд сделал точный удар: мяч полетел по верной траектории и почти упал в лунку. Но в самый последний момент он внезапно остановился прямо на краю, словно отказываясь падать. Казалось, надежды на удачный исход уже нет.

И тут произошло невероятное: на мяч села муха и своим весом слегка подтолкнула его. Этого оказалось достаточно, чтобы шар закатился в лунку.

Необычный эпизод помог Флитвуду занять пятое место и получить внушительный приз – два миллиона долларов. Теперь этот случай называют одной из самых курьезных историй в мировом гольфе.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.