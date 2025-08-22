Полицейский украл трусики во время обыска и пожалел

В Великобритании полицейский, укравший женское нижнее белье арестованной женщины, попал за решетку. Об этом пишет Daily Mail.

Ли-Энн Салливан была арестована 12 сентября 2024 года, а в ее доме прошел обыск. Когда ее муж посмотрел записи камер видеонаблюдения, то обнаружил, что один из сотрудников полиции похищает нижнее белье. Он тут же сообщил обо всем в правоохранительные органы.

Вором оказался 27-летний Марцин Зелински. В ходе расследования у него дома обнаружили еще 15 женских трусов. В ноябре 2024 года мужчина уволился. В августе 2025 года его приговорили к четырем месяцам тюрьмы.

Вскоре после инцидента Салливан освободили, а расследование в ее отношении было прекращено. Женщина призналась, что действия Марцина причинили психологическую травму и ей самой, и ее 13-летней дочери, которая теперь боится полицейских.

