Попытка парня удивить девушку в спортзале позорно провалилась

Пользователь Reddit с ником 4gree4ble-Bre4dt1ee рассказал о том, как он опозорился, попытавшись произвести впечатление на девушку в спортзале. 22-летний парень уточнил, что они с незнакомкой ходят на тренировки в одно и то же время.

Увидев, что та поднимает штангу, автор решил сделать это же упражнение, но с куда большим весом, чем тот, к которому он привык. Перевес достиг примерно 30 килограммов, однако парень встал рядом с девушкой и рискнул попробовать поднять штангу.

«Я рванул штангу, тут же что-то потянул, потерял равновесие и издал самый первобытный вопль, какой только можно вообразить. В довершение всего, я очень громко пукнул и уронил штангу так сильно, что ко мне подбежала сотрудница спортзала, чтобы проверить, все ли у меня в порядке», — признался автор.

По его словам, девушка, на которую он хотел произвести впечатление, даже не рассмеялась, вместо этого лишь покачав головой.

