Порномодель пожаловалась на недостатки своей популярности

Австралийская порномодель Энни Найт рассказала об онлайн-сталкере, который следит за ней уже три года. На недостатки своей популярности она пожаловалась Daily Star.

28-летняя модель прославилась, после того как за шесть часов переспала с 583 мужчинами. Женщина призналась, что это принесло ей не только деньги, но и проблемы. Так, у нее появился сталкер из Европы. По словам Найт, он безумен. Мужчина уверен, что состоит с моделью в романтических отношениях.

Женщина блокирует его аккаунты, но он просто создает новые и снова начинает ей писать. При этом из-за его действий страдает не только она. Сталкер пишет ее семье и друзьям.

Найт обращалась по этому поводу в полицию, но там ей сказали, что смогут остановить сталкера, лишь когда он приедет в Австралию. Она призналась, что очень боится этого.

Порномодель старается оберегать себя от навязчивых фанатов. Так, она никогда не пишет в сети, где собирается поужинать или выпить.

«Я всегда должна думать об этом. Никогда не знаешь, кто появится, — объяснила она. — Существует много людей, которые меня ненавидят».

Ранее сообщалось, что Энни Найт объявила о решении завести детей. «Многие думают, что это безумие — говорить о детях и семье, когда занимаешься тем, чем я занимаюсь, — сказала она. — Но я всегда мечтала создать и растить семью».