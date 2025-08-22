Китаянка занялась сексом с любовником и теперь выплатит его семье $8600

В Китае женатый мужчина умер в гостинице после секса с любовницей. Суд обязал женщину выплатить его семье крупную компенсацию.

Как сообщает South China Morning Post, причиной смерти 66-летнего китайца стал сердечный приступ. За несколько часов до смерти он занимался сексом со своей любовницей в отеле. Любовники работали вместе на заводе в 1980-х годах и снова встретились два года назад.

Семья погибшего начала судебные тяжбы с отелем, посчитав, что его сотрудники не сделали все возможное, чтобы спасти ее неверного мужа, и с его любовницей. Они потребовали 77 тыс. долларов возмещения и еще 9,8 тыс. долларов на расходы на похороны.

Судья обратил внимание на аморальное поведение женщины: ее связь с женатым мужчиной является нарушением общественного порядка и моральных принципов. В итоге судья обязал ее выплатить 10% от заявленной суммы иска — 8,6 тыс. долларов.

