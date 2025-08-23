Медведь-сладкоежка пробрался в магазин мороженого в Калифорнии

В Калифорнии медведь пробрался в магазин мороженого. Косолапый успел полакомиться клубничным десертом, до того как его попросили удалиться полицейские.

Фотографии с медведем за прилавком разлетелись по соцсетям. Пользователи прозвали неожиданного гостя Пушистиком.

Ранее черный медведь в поисках еды устроил переполох в одном из ресторанов на территории национального парка Кхауяй в Таиланде. Инцидент произошел в провинции Накхоннайок, когда заведение было заполнено посетителями. Дикий зверь вышел к ограде ресторана, привлеченный запахами пищи, и попытался проникнуть внутрь. Однако путь ему преградила металлическая сетка, отделяющая ресторан от лесной зоны. Сначала гости запаниковали, но затем начали снимать животное на телефоны.

В Якутии медведь вломился в дом, где спали мать и дети. Хищник проник на участок частного домовладения, разнес мусорные баки, а затем забрался в дом, в котором спали женщина с двумя детьми. Соседи, услышав подозрительные звуки, подняли тревогу.