Лошади оккупировали детскую площадку

В кузбасском городе лошади вышли на самовыгул на детскую площадку.

Несколько лошадей решили прогуляться на кузбасской детской площадке. Это вызвало недовольство жителей, они рассказали об этом в социальных сетях.

По их словам, хозяин животных рядом с ними замечен не был.

– Гуляют по детской площадке и попутно оставляют то, чего не должно быть на детской площадке. Да и как ни крути, это животные, и неизвестно, что может сделать животное в ту или иную минуту, – пишет автор публикации.

Он также поделился видеозаписью, на которой видно, что во дворе прохаживаются по меньшей мере четыре коня.

