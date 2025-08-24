Три жутких истории о детях, чьи матери перестарались с воспитанием

На смену «бежевым» мамам, которые стараются воспитывать детей в окружении нейтральной цветовой гаммы, пришли «кранчи» мамы, пишет издание NY Times. Они организовывают питание ребенка исключительно фермерской органической пищей, а вместо каникул в социальных сетях отправляют детей гулять босиком по полям. Со стороны этот подход может казаться вполне адекватным, но если присмотреться, то можно узнать, что «кранчи» мамы отрицают пользу вакцинации и отказываются от лечения традиционными методами медицины. Часто радикальные методы воспитания приводят к страшным последствиям. Три самых жутких истории о воспитании, правилах и ограничениях собрала «Вечерняя Москва».

Руби Франке

Автор YouTube-канала «Восемь пассажиров» Руби Франке, как и ее уже бывший супруг Кевин, являются мормонами — сторонниками религиозного движения, которое проповедует «восстановление» христианства в его первозданном виде. Ценности мормонов, как правило, ориентированы на семью и поддержание тесной связи между поколениями, между близкими и дальними родственниками. Они придерживаются строгих ограничений: например, отказываются от любых продуктов вроде спиртного или кофе, которые могут вызывать привыкание, а также строго следуют закону целомудрия.

На пике популярности канал «Восемь пассажиров» набрал 2,5 миллиона подписчиков. Руби и Кевин стали родителями шестерых детей и в YouTube-канале демонстрировали будни своей семьи. Хотя в целом контент можно было описать как жизнерадостный, были и моменты, которые у многих зрителей вызывали вопросы. Например, старший сын Руби был наказан за неудачный розыгрыш своего младшего брата. В наказание за это мама заставила его несколько месяцев спать в неудобном кресле-мешке.

Другой воспитательный метод Руби Франке также смутил зрителей ее семейного канала. Шестилетняя дочка мормонской мамы забыла взять с собой в школу обед. Она попросила Руби привезти ей его. В ответ на это Руби не только не согласилась, но и запретила девочке просить еду у кого-либо еще. По мнению мамы, так ее дочь через боль от голода должна была научиться больше никогда не забывать свой обед.

Несколько лет назад зрители «Восьми пассажиров», шокированные методами воспитания семьи Франке, разместили в Сети петицию, в которой призвали общественность обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Тогда к Руби приехали журналисты, но женщина им заявила, что люди якобы неправильно ее поняли: мол, в их семье учат дисциплине, но при этом дают детям выбор во всем.

Однажды сын Руби вылез из дома через окно и побежал к соседям, которые были шокированы его видом. Мальчик, которые просил есть и пить, был истощен. На его теле были открытые раны, а вокруг рук и ног были заметны остатки клейкой ленты. Как выяснилось, другие дети тоже были в ужасающем состоянии.

Руби Франке и ее деловой партнер Джоди Хильдербрандт были арестованы. Их признали виновными в жестоком обращении с детьми и приговорили к тюремному заключению. Руби лишили родительских прав и запретили контактировать с детьми.

Энн Гамильтон-Берн

Австралийка Энн Гамильтон-Берн провела все детство в приютах. Когда ей исполнилось 20 лет, она вышла замуж за первого же мужчину, который сделал ей предложение. Но вскоре после свадьбы ее супруг погиб в автокатастрофе. Энн нашла свое утешение в йоге, которая тогда только появилась в Австралии как практика. Молодая вдова начала набирать учениц.

В своем доме она руководила дискуссиями на встречах религиозных и философских групп, и на одной из таких встреч Энн познакомилась с доктором Рейнером Джонсоном — выдающимся физиком и магистром Мельбурнского королевского технологического университета. Мужчина в ту пору погрузился с головой в спиритуализм. Он влюбился в Энн, а после экспериментов с наркотиками, которые он проводил «в научных интересах», назвал ее «новым Мессией».

Вместе Энн и Рейнер основали секту «Семья». Она в скором времени обзавелась землей и залом для собраний, который был назван Сантиникетанская ложа. Энн читала проповеди, в которых смешивала верования их религий. Встречи членов «Семьи» часто сопровождались употреблением галлюциногенных наркотиков. Энн требовала от своих последователей полного послушания: она решала за них, с кем им общаться, о чем думать, что есть.

Первые дети появились в секте в начале 1970-х годов. Энн находила одиноких рожениц, у которых забирала младенцев, а адвокаты потом подделывали документы об усыновлении. Детям глава секты говорила, что является их мамой. Она неоднократно имитировала беременность с помощью накладного живота, а ребятам красила волосы, чтобы те были друг на друга похожи. Глава секты верила, что «ее» дети переживут конец света и станут новой высшей расой.

Всего за годы деятельности в «Семье» появилось 28 детей, часть из которых были рождены последовательницами секты. Всех их Энн «воспитывала» преимущественно избиением и голодом. Детям давали успокоительные препараты, а после того как им исполнялось 14 лет — еще и наркотики. Как итог — депрессии, ночные кошмары и распад личности у всех «воспитанников» Энн.

Долгое время о существовании секты, а тем более о судьбе детей, никто не знал. Все изменилось, когда из «Семьи» за ссоры и бунтарское поведение выгнали одну из «приемных дочерей» Энн. Девушка обратилась в полицию и настояла на том, чтобы на земле секты прошел рейд. Всех детей изъяли, а Энн сбежала из Австралии в США. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве с использованием поддельных свидетельств о рождении, но перед судом она так и не предстала из-за прогрессирующей деменции. Остаток своих дней она провела в доме престарелых.

Дина Алиева

Осенью 2019 года в полицию города Усть-Катав Челябинской области поступил звонок от женщины, представившейся Диной Алиевой (в других источниках фигурирует фамилия Азизова). Она сообщила, что ее троих детей кто-то похитил. В тот же день «похищенных» подростков нашли, но домой они не спешили. Они рассказали, что их пропажа была не похищением, а побегом, который организовала самая старшая «пленница» — 20-летняя Дарина.

Ребята признались, что на протяжении последних девяти лет мать держала их в заточении. Им было категорически запрещено покидать участок. В школу они не ходили, все необходимое в дом покупала их мать, а внутри участка были установлены видеокамеры — дети каждую минуту были под присмотром. Дом был окружен сплошным забором, и никто из соседей никогда не был на участке, хотя саму Дину Алиеву знали многие. Когда кто-то видел подростков у ее дома, она говорила, что ребята приехали на каникулы.

О том, что дети находятся в заточении, не знали ни соседи, ни их отец (по крайней мере, так он утверждал). Мужчина давно не жил с семьей, но постоянно звонил домой. Алиева рассказывала ему о том, что они хорошо учатся и участвуют в школьной самодеятельности. На деле же ее трое детей стали «невидимками» — поначалу они стояли на учете во всех социальных службах, но затем Алиева сказала, что уезжает с ними в Башкирию. Мать забрала документы дочки из школы и пропала. Все думали, что она действительно уехала, но на самом деле семья год скиталась по поселкам поблизости, а затем тайно вернулась в Усть-Катав.

Местные жители полагают, что мать держала детей взаперти якобы для того, чтобы те не повторили судьбу ее старшей дочери. Ходили слухи, что девушка связалась с плохой компанией и убила человека по неосторожности. В городской администрации рассказали, что Алиеву подозревали в том, что она могла состоять в секте. Она внушала детям, что она сама может научить их всему, что нужно, и общество для этого не требуется, а сам окружающий мир жесток.

У Дарины был мобильный телефон, который мать купила ей для связи с отцом. Девушке запрещалось пользоваться социальными сетями, но она все равно познакомилась в Сети с ровесником и рассказала ему о том, какие строгие порядки царят в ее семье. Новый знакомый предложил Дарине помощь в организации побега. Он укрывал девушку, ее сестру и брата у себя дома до тех пор, пока не приехала полиция. На следующий день после того, как «похищенные» дети нашлись, их мать подожгла дом и покончила с собой. Мотивы ее поведения так и остались неизвестны.

В 2020 году появилась информация, что освобожденные из заключения дети стали жить с отцом. Мальчик учился на дому, а его младшая сестра начала учиться во втором классе — тогда занятия проводились в удаленном формате. Других подробностей о жизни бывших узников собственной матери найти не удалось.

У мамы проблемы

Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что за любой крайностью в воспитании ребенка стоит определенная проблема у мамы. Например, это может быть чрезмерная материнская тревога, связанная с желанием дать детям все самое лучшее.

— Это уже крайние варианты нормы, а иногда и за ее пределами. Жестокость в воспитании может быть также следствием еще не выявленных нарушений поведения, когда у человека есть проблема, но он не обращается к специалисту за диагностикой и лечением, — добавила психолог.

В случаях с такими мамами важно понимать их цель: ради чего они так жестоко воспитывают детей? На первый план могут выйти социально приемлемые мотивы — например, мама может сказать, что она делает так, чтобы ее малыши были здоровыми и счастливыми.

— Но оценивать это воспитание нужно по результату: действительно ли они становятся здоровее, счастливее, веселее? Поэтому нужно приглядеться к тому, что выходит за рамки нормы, и выяснить, что происходит в семье на самом деле, — считает Резенова.

