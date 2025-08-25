К коллектору послали еще одного коллектора

В Сингапуре мужчина послал коллекторов, чтобы взыскать 13,4 тысячи сингапурских долларов (840 тысяч рублей) с коллекторского агентства Ask Credit Collection, которое он ранее привлекал для возврата долга величиной 600 тысяч сингапурских долларов (38 миллионов рублей). Об этом сообщает сайт Stomp.sg.

© unsplash

Клиент рассказал, что коллекторское агентство Ask Credit Collection не справилось с задачей и расторгло контракт. Он обратился в суд и отсудил у фирмы 13,4 тысячи сингапурских долларов. Не получив деньги в срок, мужчина нанял другого коллектора, чтобы взыскать долг с первого. Тот тоже потерпел неудачу, потому что агентства не оказалось по адресу, указанному в документах.

В Ask Credit Collection заявили, что у клиента тоже имеются долги. По их сведениям, он задолжал 130 тысяч сингапурских долларов (8,1 миллиона рублей) другому заказчику агентства и вернул лишь 100 тысяч.

В ответ мужчина назвал возврат денег жестом доброй воли и отказался платить оставшиеся 30 тысяч. Он считает, что коллекторы действовали в интересах другой стороны, что принесло ему моральный ущерб. Компания утверждает, что продолжает урегулировать спор в судебном порядке.

