На пляже снова нашли таинственные шары

На побережье Нового Южного Уэльса, Австралия, снова нашли серые шары неизвестного происхождения. Об этом сообщает The Guardian.

Управление по охране окружающей среды штата (EPA) оперативно очистило пляжи. Пока неизвестно, связаны ли шарообразные сгустки странного вещества с теми, что появились на берегу Сиднея в январе. Тогда сотрудники EPA обнаружили в собранных образцах углеводороды, жирные кислоты и бактерии группы кишечной палочки. В некоторых из них также были следы пемзы — пористого вулканического стекла.

«Они пахнут абсолютно отвратительно», — рассказал профессор химии из университета Нового Южного Уэльса.

Пока считается, что таинственные шары попали в воду из канализации. Предполагается, что канализационная система дала сбой из-за того, что ее давно не ремонтировали, а нагрузка на нее увеличилась из-за роста населения.

Новые шары могли попасть в воду из ливневой канализации или быть сброшены с проплывавших мимо штата судов. Совет центрального побережья посоветовал пока не посещать те пляжи, на которых видели шары. Их образцы сейчас изучают.

Ранее сообщалось, что на пляжах штата Южная Австралия появилась таинственная морская пена и погубила различных морских существ. По одной из версий, пена образовалась из-за цветения микроводорослей, которому благоприятствуют застой воды и высокая температура.