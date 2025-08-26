Мужчина назвал плюсы брака с порномоделью

Мужчина по имени Брэд раскрыл особенности брака с моделью платформы для взрослых LoyalFans и журнала Playboy Аней Литтл. Об этом пишет Metro.

45-летняя Аня и 46-летний Брэд вместе уже семь лет. Супруги утверждают, что обычно в их возрасте люди почти не ведут сексуальную жизнь. Однако они занимаются сексом до 40 раз в месяц. Брэд назвал это одним из главных плюсов отношений с порномоделью.

По словам мужчины, он наслаждается тем вниманием, которое получает его жена. Он признался, что вряд ли смог бы встречаться с женщиной, которая никак не вовлечена в секс-индустрию. Он считает это скучным.

Не считая секса, Брэд называет их с Аней самой обычной парой. Они любят болтать и обниматься по утрам, вместе гулять и смотреть видео об НЛО и охоте за привидениями. По вечерам, как рассказывает Брэд, он готовит ужин, а Аня убирается.

По словам женщины, их брак остается крепким, потому что построен на доверии безусловной любви.

«Она все еще сводит меня с ума после семи лет. Я могу рассказать ей то, что никогда не рассказывал никому другому», — добавил мужчина.

