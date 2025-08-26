Девушки готовы на любые безумства ради славы знаменитой порнозвезды

Руководительница британского пиар-агентства для моделей OnlyFans Люси Бэнкс рассказала о наплыве порномоделей, которые мечтают о славе Бонни Блю. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам Бэнкс, к ней каждую неделю обращаются несколько девушек и требуют придумать что-то безумное ради шумихи в прессе. Иногда ее напрямую просят помочь с организацией гигантских оргий. Она отвечает, что подобные трюки больше не работают: «СМИ устали, эффект шока прошел, им это надоело».

У меня были две девушки, сказавшие «Мне нужно устроить оргию» или что-то в этом роде в общественном месте. Я говорю им: во-первых, на OnlyFans это не выйдет, они не разрешат такой контент на сайте. Во-вторых, сделать что-то такое очень трудно Люси Бэнкс глава пиар-агентства для моделей OnlyFans

Бэнкс считает, что подражать Бонни Блю бесполезно. «Бонни это придумала, это ее фишка, — говорит она. — Вторую Бонни никто не ждет, займитесь чем-нибудь другим».

Порнозвезда Бонни Блю прославилась 12-часовым секс-марафоном, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Позднее ее аккаунт был заблокирован на платформе OnlyFans, которую она использовала для публикации порноконтента. После этого она перебралась на другой сайт, но растеряла большую часть подписчиков.