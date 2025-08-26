Пассажирку поезда оштрафовали за громкое мяуканье кота

Жительница Франции пытается оспорить штраф в размере 110 евро, выписанный железнодорожной компанией после жалоб пассажиров поезда на ее питомца.

Инцидент произошел 21 августа во время поездки из Парижа в Ванн. Супружеская пара взяла с собой кота, который всю дорогу находился в переноске. По словам хозяйки, животное привыкло к путешествиям, однако в начале поездки начало громко мяукать, чем вызвало недовольство соседей по вагону.

Контролер предложил паре пересесть, но они отказались. По завершении поездки женщине вручили протокол со штрафом за «шум» и «нарушение общественного порядка».

«Он немного помяукал в начале поездки, а после жалобы контролер выписал нам штраф. Мне в тот момент даже не дали ничего уладить. Жаль, что железнодорожная компания может штрафовать людей, которые просто едут со своими животными, соблюдают все правила и принимают необходимые меры предосторожности», – пожаловалась хозяйка кота.

Француженка уже подала запрос на отмену взыскания и заявила, что откажется от поездок на поездах до получения официального ответа, сообщает телеканал BFMTV.

