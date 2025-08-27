Девушка выпила 2,5 литра воды и пожаловалась на ужасное последствие

Пользовательница Reddit с ником Mugen8YT рассказала о том, как оказалась в затруднительной ситуации во время прохождения теста на наркотики. По ее словам, ей необходимо было сдать его в клинике в присутствии стоящего за дверью туалета врача, чтобы определить дозировку прописываемого ей препарата.

«Я очень нервничаю, когда хожу в туалет вне дома. Я знала, что все так и будет, а потому еще до приема выпила пол-литра жидкости. Но, несмотря на две 10-минутные попытки, у меня ничего не вышло. Центр уже закрывался, и меня попросили прийти на следующий день. Конечно же, дома с посещением уборной проблем не возникло», — написала автор.

Ко второму визиту девушка подготовилась как следует, выпив заранее уже 2,5 литра жидкости. Еще по пути в клинику ее настигли первые рвотные позывы, однако она сумела их сдержать. В самом центре ей пришлось долгое время просидеть в очереди, но в итоге она смогла не обмочиться и справилась с задачей буквально за минуту.

«Я добралась до дома, припарковала машину и только открыла дверь — мое тело словно поняло: "Ладно, теперь можешь блевать". Я стремительно добежала до кухонной раковины и просто дала волю своему желудку. И, действительно, 90 процентов рвоты было жидкой. Еды, которая могла бы вызвать ее, не было вовсе, поскольку я ничего не ела, чтобы пища не впитала воду и не затруднила мочеиспускание», — призналась автор.

По ее мнению, перечисленные ею симптомы указывают на отравление водой из-за ее большого количества. Однако другие пользователи в комментариях с ней не согласились, заметив, что 2,5 литра все же недостаточно для этого.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как затопил дом собственной рвотой. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.