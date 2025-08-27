В лесу нашли загадочный скелет без головы

В США женщина из штата Теннесси нашла скелет без головы в лесу за рестораном. Об этом пишет People.

О крупном скоплении костей 22 августа сообщила в полицию жительница города Нэшвилл. Она обнаружила останки в лесистой зоне за северной границей города около ресторана быстрого питания «Макдоналдс». Прибывшие на место сотрудники полиции обыскали окрестности и в 30 метрах от скелета нашли череп.

Состояние загадочных останков настолько плохое, что судмедэксперты не только не смогли установить пол и возраст того, кому они принадлежали, но даже не уверены, что скелет и череп относятся к одному человеку. Представитель полиции заявил на пресс-конференции, что в местности, где были найдены кости, никто не живет, и как они туда попали, определить очень сложно.

В данный момент эксперты и следователи пытаются идентифицировать останки и не дают комментариев прессе.

Ранее сообщалось, что в Мексике полицейские обнаружили вдоль дороги шесть человеческих голов. Рядом с останками нашли плакат с названием местной преступной группировки.