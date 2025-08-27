Неуловимого преступника заметили с друзьями в баре и не смогли поймать

В Великобритании полиция разыскивает преступника, который сходил с друзьями в бар после побега из-под стражи. Об этом пишет Daily Star.

24-летнего Джона Майкла Ли из Оксфорда задержали за кражу со взломом и нарушения правил дорожного движения, однако ему удалось сбежать и скрыться. С тех пор беглый преступник находился в розыске, однако обнаружить его не удавалось.

Однако около четырех часов дня в пятницу, 22 августа, Ли заметили в оксфордском пабе Up in Arms, где он выпил несколько кружек пива с друзьями. Неуловимого преступника опознали по записям камер наблюдения благодаря характерной татуировке с двумя вишнями на руке. При этом поймать Ли полицейские опять не смогли и обратились за помощью к горожанам.

В заявлении городской полиции сказано, что детективы продолжают поиски беглеца и расследование его преступлений. Жителям Оксфорда посоветовали не приближаться к нему, если его удастся заметить, а сразу же сообщить о нем по номеру экстренных служб.

Ранее сообщалось, что итальянского наркоторговца, который скрывался от властей почти два года, поймали в Испании. Мужчину удалось задержать во время похода к стоматологу.