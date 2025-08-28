На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы

Подготовка к конкурсу красоты «Мисс Вселенная» редко обходится без скандалов. На этот раз проблемы вызвал титул «Мисс Палестина». Как обнаружила газета New York Post, нет никаких признаков того, что конкурс, на котором отбирают самую красивую палестинку, действительно проводился. Несмотря на это, у него есть победительница, и она уже собирается ехать на международный этап в Таиланд. Похожая ситуация сложилась и с «Мисс Куба»: титул достался девушке, которая даже не говорит по-испански.

Что известно про обладательницу титула «Мисс Палестина»

Конкурсантку от Палестины впервые допустили к участию в «Мисс Вселенная». Представлять страну будет 27-летняя Надин Аюб. Известно, что она родилась в США и выросла в Канаде, а теперь живет в Дубае.

В 2022 девушка участвовала в конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах и завоевала титул «Мисс Земля — Вода» (то есть заняла одно из четырех призовых мест), но об ее участии в национальных соревнованиях информации нет.

Аюб заявила, что стала победительницей конкурса «Мисс Палестина» еще в 2022 году, однако после очередного обострения палестино-израильского конфликта другие конкурсы красоты в стране не проводились.

Надин Аюб Мисс Палестина

Журналисты New York Post не нашли никакой информации о том, как она получила титул «Мисс Палестина» и проводился ли этот конкурс вообще. В частности, не сохранилась информация о других претендентках, боровшихся за титул.

Cайт организации «Мисс Палестина» открылся только в мае. На нем Аюб названа не только победительницей конкурса «Мисс Палестина», но и его основательницей и руководителем. Представительница организации отказалась отвечать на вопросы о победе Аюб в 2022 году и заявила, что в данный момент идет подготовка официальных документов о конкурсе.

Вице-президент по международным отношениям «Мисс Вселенной» Марио Букаро подтвердил участие Аюб в конкурсе. Он не стал вдаваться в подробности того, как ее выбрали, но отметил, что конкурс является инклюзивным и аполитичным.

Титулы «Мисс Куба», «Мисс Армения» и «Мисс Пакистан» раздали за пределами этих стран

Похожая ситуация сложилась и с обладательницей титула «Мисс Куба». Эта страна более 60 лет не участвовала в международных конкурсах красоты. Самую красивую кубинскую девушку стали выбирать лишь в 2024 году, причем не на самом острове, а в американском городе Майами, где много выходцев из этой страны. 22-летняя Лина Луасес, победившая в этом году, живет в США.

Сами кубинцы сомневаются, что Луасес имеет право представлять страну. В кубинских газетах пишут, что она родилась в Майами, никогда не была в городе, который якобы представляла, и даже плохо знает испанский язык

Год назад почти такой же скандал вспыхнул в Армении, когда оказалось, что конкурс «Мисс Армения» устраивает российская модель Юлия Павликова. В результате он Ереване, а в Москве, и участвовали в нем девушки из России, а не из Армении. Победительницей Ирину Захарову. После скандала ее экстренно подменили Эммой Аванесян, которая хотя бы родилась в Армении.

«Мисс Пакистан Вселенная» в 2023 году также выбирали не в этой стране, а на Мальдивах. Победила 24-летняя пакистанская модель Эрика Робин, родившаяся в христианской семье. Это вызвало бурю возмущения в Пакистане. Политики называли произошедшее «позорищем», «оскорблением пакистанских женщин» и требовали провести расследование.

Как в действительности выбирают самых красивых девушек страны

Организатором скандального конкурса «Мисс Пакистан» оказалось дубайское агентство Yugen Group, которое проводило отборочные этапы для участниц «Мисс Вселенной» еще из нескольких стран. Оно претендовало и на организацию конкурса в самом Дубае, но в итоге лицензия досталась не ему, а бывшей модели Поппи Капелле, которая до этого устраивала конкурсы красоты в Малайзии и Индонезии.

В 2024 году участница, отобранная Капеллой, стала первой представительницей ОАЭ на конкурсе «Мисс Вселенная». Если знать о том, как проходил ее отбор, «Мисс Палестина» кажется уже не такой загадочной

Организация «Мисс Вселенная ОАЭ» с Капеллой во главе была создана в сентябре 2024 года и даже не пыталась организовать конкурс. Отбор якобы проводился на закрытом кастинге, после которого сразу же объявили победительницу. Ей стала 27-летняя Эмилия Добрева — косовская модель, живущая в ОАЭ с мужем и тремя детьми. В середине ноября она уже была в Мехико на международном этапе «Мисс Вселенная».

Справедливость отбора и критерии, которыми руководствовалась Капелла, когда выбирала Добреву, проверить невозможно, но это, вопреки ожиданиям, не нарушает правил «Мисс Вселенной»

Дело в том, что большинство крупных международных конкурсов красоты представляют собой коммерческие предприятия, устроенные по принципу франшизы. Чтобы вручить кому-то корону самой красивой девушки страны, нужно лишь купить у организаторов «Мисс Вселенной» лицензию.

Именно это, по-видимому, произошло и с «Мисс ОАЭ», и с «Мисс Армения», и с «Мисс Куба». Ни организаторы, ни победительницы не имели отношения к странам, которые они якобы представляли, но это и не требовалось. Достаточно того, что у них была лицензия. После этого титул можно отдать кому угодно — даже самой себе, как это сделала первая «Мисс Палестина».