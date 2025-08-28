Тигр увидел людей, схватил ведро с их рыбой и убежал

Россияне поехали половить рыбы и неожиданно встретили тигра, вышедшего к ним за своей добычей. Увиденное в Приморье молодые люди записали на видео. Запись публикует Telegram-канал Svodka25.

На кадрах запечатлен момент, когда тигр вышел к людям из чащи леса и сел рядом в ожидании своей «рыбной взятки». Он долго смотрел на рыбаков, пока те прятались в машине и пытались объясниться с диким хищником.

«Ты видишь удочки, киса? Мы сейчас их заберем и уедем, все, иди», — заявил очевидец.

Затем животное медленно отходит от берега и движется правее машины и так же пристально смотрит за людьми, как и они за ним. Уже вскоре хищник заметил в траве лакомство для себя.

«О, он какой-то пакет взял… видать, голодный. Ай, ведро забрал, слышишь?!» — встревоженно заявил россиянин.

Уточняется, что там была вся рыба, выловленная местными жителями в реке. В ответ же на высказывание автора видео его знакомый лишь произнес:

«Все, забирай удочку и поехали».

