Учительнице смягчили наказание за совращение школьника

В Новой Зеландии суд смягчил наказание учительнице, совратившей несовершеннолетнего школьника. Об этом сообщает сайт Stuff.co.nz.

В мае 27-летнюю Майю Адамс приговорили к лишению свободы на 25 месяцев. После апелляции суд заменил тюремное заключение домашним арестом на 10 месяцев.

Адамс работала в школе учительницей английского языка. В июле 2023 года она познакомилась с 15-летним мальчиком в мессенджере Snapchat. Она стала регулярно флиртовать с ним, делала ему комплименты, покупала вейпы и давала свою кредитную карту. В сентябре 2023 года женщина отвезла мальчика на автостоянку и занялась с ним сексом.

Затем она стала отправлять ему фотографии в обнаженном виде и сообщения интимного характера. Две недели спустя учительница отвела подростка и его друга в кино и купила им алкоголь. Во время киносеанса она приставала к мальчику, а потом снова отвезла его на парковку, где неоднократно вступила с ним в половой контакт.

Ранее сообщалось, что в США бывшую учительницу из штата Висконсин обвинили в совращении школьника. По словам потерпевшего, первый сексуальный контакт с учительницей произошел на заднем сиденье ее машины на переполненной парковке возле школы.