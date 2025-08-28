Женщина отсудила у полиции 380 тысяч рублей за издевательский смех над ее секс-игрушками

Жительница Великобритании отсудила у полиции графства Суффолк 3,5 тысячи фунтов стерлингов (около 380 тысяч рублей) за смех и издевательства сотрудников над ее секс-игрушками и нижним бельем. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент, ставший предметом разбирательств, произошел в октябре 2023 года. Тогда в доме 51-летней Николы Корр проходил обыск, так как одного из ее родственников подозревали в торговле наркотиками. Трое сотрудников полиции обнаружили в спальне у женщины ее коллекцию секс-игрушек и нижнее белье. Нагрудные камеры правоохранителей запечатлели, как они смеялись, бросали предметы друг в друга и отпускали шутки по поводу увиденного.

«Сотрудник, бросивший мое нижнее белье, рылся в коробке с игрушками, смеялся, шутил и говорил: "Ого, посмотрите на это. Господи Исусе, только посмотрите на это!" Они просто издевались! Вели себя, как дети на площадке. Это просто отвратительно», — заявила британка.

Она решила подать официальную жалобу после того, как выяснилось, что никто из участников инцидента не был наказан. В итоге Корр добилась выплаты компенсации. Кроме того, двоих участников происшествия обязали извиниться перед женщиной и пройти специальные курсы. Третий нарушитель уже уволился со службы. При этом в полиции графства заявили, что проштрафившиеся сотрудники были неопытны и в их действия «явились скорее следствием незрелости, чем злого умысла».

Ранее сообщалось, что житель Канады нашел заброшенный дом с секс-игрушками. Он обнаружил в задние резиновую куклу и эротические фотографии.