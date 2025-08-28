Жена застала мужа в роддоме с новорожденным сыном другой женщины

В Сингапуре 49-летнего гражданина Индии приговорили к трем месяцам и трем неделям тюрьмы за двоеженство. Об этом сообщает издание Channel NewsAsia.

Суд установил, что мужчина, женатый на 55-летней жительнице Сингапура, в 2022 году вступил во второй брак. При этом его другая жена была жива, а их брак оставался действительным. Второй брак был заключен в Индии и до сих пор не расторгнут.

Обман раскрылся в сентябре 2023 года, когда у второй жены родился ребенок. Двоеженец пришел в роддом, чтобы навестить новорожденного сына, и столкнулся с первой женой, которая там работала. Женщина потребовала у мужа объяснений, и ему пришлось сознаться в обмане.

Как выяснилось, вторая жена вышла за него замуж, потому что он обещал развестись с первой. Так и не дождавшись этого, женщина обратилась в министерство труда и рассказала о нарушении. Дело передали полиции, после чего мужчину обвинили в двоеженстве.

В Сингапуре двоеженство карается лишением свободы на срок до семи лет и штрафом величиной до 10 тысяч сингапурских долларов (625 тысяч рублей). Мужчине также грозит наказание за предоставление ложных сведений при получении статуса постоянного жителя Сингапура. Он упомянул в заявлении лишь первую жену и умолчал о второй.

Ранее сообщалось, что жительница Китая узнала о двойной жизни мужа после десяти лет брака и подала на него в суд. При этом мужчина подал встречный иск, чтобы вернуть все имущество, которое он, по его словам, подарил жене.