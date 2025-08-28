Спросонок туристка перепутала сколопендру и ожерелье

Отдых в Греции обернулся кошмаром для одной женщины, когда она проснулась посреди ночи, приняв гигантскую сколопендру на своей шее за ожерелье. Ее история, опубликованная на Reddit, быстро стала вирусной, собрав тысячи откликов и советов. В том числе на нее обратила внимание редакция издания Newsweek.

© Соцсети

Пользовательница Reddit под ником Thin_Perception5438 поделилась своим жутким опытом в сабреддите r/whatisit, где ее пост быстро набрал более 10 000 голосов.

«Проснулась, думая, что мое ожерелье сползает по шее, потом поняла, что кровать должна быть под огромным углом, услышала какой-то шум рядом и нашла ЭТО на своей подушке. Фото не очень, так как сделано в темноте. Оно [сколопендра] покрывало почти половину подушки, было очень большим. Они опасны, могут ли укусить (у меня здесь тоже дети)?» — написала она, приложив фото огромной многоножки.

Позже комментаторы идентифицировали существо как многоножку, скорее всего, Scolopendra cingulata, также известную как гигантская средиземноморская сколопендра. Женщина призналась, что была знакома с маленькими многоножками, но никогда не видела таких больших и не знала, что они обладают особенно неприятным укусом.

© Соцсети

Thin_Perception5438 решила не убивать сколопендру. Вместо этого она вынесла подушку вместе с животным на улицу. Это заставило ее задуматься, не найдет ли существо дорогу обратно в дом, особенно после того, как некоторые реддиторы настаивали на том, что ее следовало убить.

Инцидент произошел в регионе Пелопоннес, недалеко от Амалиады.

По данным Healthline, укусы многоножек редко бывают опасными для человека, но могут быть чрезвычайно болезненными. Симптомы обычно включают отек, покраснение и сильную локализованную боль, которая может длиться несколько часов. В редких случаях могут наблюдаться лихорадка, озноб или опухшие лимфатические узлы. Хотя укусы обычно не угрожают жизни, укусы более крупных видов, таких как средиземноморская сколопендра, могут быть особенно тяжелыми.