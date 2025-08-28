Бобер зашел в ресторан и отказался уходить

В Польше сотрудники ресторана обнаружили на кухне бобра. Видео инцидента опубликовал Telegam NewsFactoryPL.

Зверь зашел в заведение чешской кухни в городе Далешице и устроил на кухне хаос. Работники ресторана постарались аккуратно выпроводить гостя, но он отказался уходить. На ролике видно, как бобер агрессивно щелкает зубами и пытается вернуться на кухню, пока мужчина выгоняет его шваброй, аккуратно направляя к выходу.

Свидетели происшествия в шутку опасаются, что бобр может «отомстить» и перегрызет дерево рядом с рестораном. Бобр вероятно пришел в заведение из близлежащего водохранилища.

Ранее в московской деревне Кузовлево благодаря бобру нашли немецкую мину времен Великой Отечественной войны. Грызун соорудил плотину на местной реке Черничка. Из-за деятельности бобра один из ее участков обмелел.