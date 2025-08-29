Высокопоставленного чиновника-педофила поймали на живца и отпустили

В США поймали на живца израильского чиновника-педофила, а затем отпустили его. Об этом сообщает The Times of Israel.

Высокопоставленного сотрудника правительства Израиля Тома Александровича арестовали 15 августа недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада. Мужчина, который занимается вопросами кибербезопасности, был задержан с восемью другими преступниками в рамках спецоперации невадской полиции по выявлению лиц, совершающих преступления против половой неприкосновенности детей.

Александрович договорился в сети о свидании с 15-летней девочкой, за которую себя выдавала сотрудница полиции. После ареста чиновник сразу же внес залог и вернулся в Израиль. Он должен был явиться в суд города Хендерсон в среду, 27 августа, однако не сделал этого.

Позже адвокаты Александровича сообщили, что договорились о его участие в суде удаленно. Быстрое освобождение чиновника и выдача ему разрешения на выезд из страны породили слухи, что правительства США и Израиля оказали давление на правоохранителей.

Окружной прокурор заявил, что Александрович был освобожден в соответствии со стандартными процедурами. В Госдепартаменте США утверждают, что не имеют к этому делу никакого отношения.

