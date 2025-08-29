Медсестра занялась самодиагностикой и поставила крест на своей жизни

Пользовательница Reddit с ником Temporary_Royal_2260 рассказала о том, как едва не сошла с ума, вернувшись домой после тяжелой ночной смены. Это произошло из-за того, что она убедила себя в наличии смертельно опасного заболевания.

По словам девушки, по дороге она встретила бездомного котенка.

«Конечно же, я его погладила. Конечно же, он меня поцарапал. И, конечно же, мой измученный недосыпанием мозг тут же решил: "Вот оно. Я только что подхватила бешенство"», — написала автор.

Остаток ночи и утро она провела в унынии, периодически разглядывая отражение своих зрачков в зеркале и просматривая симптомы заболевания в интернете. После этого она перестала пить воду, убедив себя в том, что у нее проявляется гидрофобия — один из характерных признаков бешенства. Из-за недоверия к воде она начала пить йогурты.