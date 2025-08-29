Родители порнозвезды, переспавшей с тысячей мужчин, высказали свое мнение

Родители переспавшей с тысячей мужчин порнозвезды умоляли ее бросить съемки
Родители порнозвезды Лили Филлипс заявили, что готовы пойти на все, чтобы она бросила съемки. Об этом пишет News.com.au.
Лили Филлипс получила скандальную славу после того, как в октябре 2024 года переспала со 101 мужчиной за восемь часов. В июле 2025 года она устроила еще один секс-марафон и переспала с 1113 мужчинами за 12 часов. Мать и отец модели — Эмма и Линдси Филлипс — рассказали, что были не в курсе, чем именно она занимается. Они знали, что дочь ведет страницу на платформе OnlyFans, но думали, что она просто выкладывает свои снимки в нижнем белье и купальниках.
По словам супругов, скандальная слава дочери негативно повлияла на их жизнь. От Эммы и Линдси отвернулись многие друзья, а соседи заявляли, что они наживаются на порнокарьере дочери. Линдси рассказал, что несколько раз ему даже звонили анонимы и желали смерти Лили. «Иногда думаем, может быть мы допустили какие-то ошибки в воспитании? Но насколько я помню, это были замечательные времена, полные любви», — сказал мужчина.
Отец модели добавил, что сделал бы что угодно, чтобы Лили бросила порно. Линдси даже заявил, что продал бы семейный дом и отдал бы деньги дочери, если бы она согласилась оставить порно. Родители неоднократно просили Лили найти себе другое занятие, но она отказывается, хотя и понимает, в каком положении они оказались.
«Моих родителей называли хапугами. Люди считали, что они наживались на моих доходах, что неправда. Им даже казалось, что люди в супермаркетах постоянно шепчутся у них за спиной. Это было очень тяжело», — рассказала Лили Филлипс.
Модель призналась, что была одержима сексом с 13 лет, в университете вела активную половую жизнь и именно тогда подумала, что могла бы зарабатывать на этом.
Ранее Лили Филлипс призналась, что у нее были сотни любовников еще до того, как она занялась секс-работой. По ее подсчетам, до начала карьеры в порно у нее были сексуальные отношения примерно с 200 мужчинами.