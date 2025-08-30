Многодетный отец инсценировал смерть и уехал от семьи к любовнице в Грузию

В августе 2024 года американка Эмили Боргвардт в панике обратилась в полицию: ее 45-летний муж Райан уехал рыбачить на озеро Грин-Лейк, штат Висконсин, и не вернулся. Боргвардты были женаты 22 года и вместе растили троих детей — исчезновение Райана стало ужасным ударом для жены. Полиция сразу начала поисковую операцию: вскоре рядом с озером Грин-Лейк нашли машину и трейлер американца, а на воде — перевернутый каяк. Все указывало на несчастный случай. Однако через несколько месяцев безуспешных попыток найти останки многодетного отца полиция поняла, что искать Райана Боргвардта нужно вовсе не на дне озера. И действительно — и тело Боргвардта, и его дух оказались в Грузии. Как это произошло, разбиралась «Лента.ру».

Как исчез Райан Боргвардт

Райан Боргвардт исчез 12 августа. Спустя восемь недель активных поисков на озере обнаружили перевернутый каяк и спасательный жилет, предположительно, принадлежащие многодетному отцу. Позже неизвестный рыбак вытащил из Грин-Лейк удочку, кошелек, ключи и водительское удостоверение Боргвардта.

Полицейские начали копать глубже и выяснили, что в мае Боргвардт подал заявление о потере паспорта и получил новый документ. Перед своим исчезновением он перевел средства в зарубежный банк, сменил адрес электронной почты, оформил полис страхования на 375 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей) и долго общался с какой-то женщиной из Узбекистана.

В день своей поездки на Грин-Лейк он очистил жесткий диск компьютера и историю просмотров в браузере. В завершение он прошел процедуру реверсивной вазэктомии, вернув себе возможность зачать ребенка.

Получив все эти улики, полицейские заявили, что искать останки Боргвардта на дне озера нет смысла. Согласно их предположениям, он спланировал свое исчезновение и сбежал в другую страну. Шериф, ведущий дело Боргвардта, попросил мужчину связаться с женой и детьми.

«Мы понимаем, что всякое может случиться, но есть семья, которая хочет вернуть своего папу», – Марк Подолл, шериф.

Боргвардт отозвался на просьбу полиции

Спустя три месяца после исчезновения Боргвардт объявился — он отправил полиции видео. В нем он рассказал, что жив и здоров. Он сообщил, что находится в Восточной Европе и не планирует возвращаться. Причиной побега он назвал «вопрос личного характера».

Боргвардт заявил, что проехал около 80 километров на автомобиле от своего дома до Грин-Лейк, перевернул там каяк, бросил телефон в воду, а затем доплыл на надувной лодке до другого берега. Мужчина объяснил, что выбрал Грин-Лейк, поскольку это самое глубокое озеро в Висконсине.

Выбравшись на сушу, он сел на электрический велосипед и за ночь преодолел на нем 110 километров до города Мэдисон. Оттуда он доехал на автобусе до Детройта, где купил билет на другой автобус. На нем Боргвардт добрался до границы и попал в Канаду.

Там он сел на самолет до Парижа, где у него была пересадка. Конечным пунктом был город Тбилиси, Грузия. Там, как выяснилось позже, его ждала та самая женщина из Узбекистана. Они провели несколько дней в отеле, а затем вместе сняли жилье.

Несмотря на заявления сбежавшего, шериф пытается убедить его вернуться к семье.

«Приближается Рождество. А что может быть лучшим подарком для ваших детей, если не ваше присутствие в Рождество?» — обратился к Боргвардту он.

Как сообщает шериф округа Грин-Лейк Марк Подолл, вскоре после этого разговора мужчина добровольно вернулся в США. Он прибыл на самолете, после чего его сразу поместили под стражу. Что стало основной причиной вернуться в страну, не уточняется.

Возвращение Боргвардта привело к его аресту и разводу с женой

Прокурор Джериз Ла Списa охарактеризовала действия Боргвардта как тщательно спланированное предательство.

«Весь его план инсценировать собственную смерть, чтобы разбить сердца своей семьи, служа лишь своим эгоистичным желаниям, был основан на том, что он умрет в озере, и мир поверит в его смерть», — Джериз Ла Списa, прокурор.

Со стороны защиты адвокат Боргвардта, Эрик Джонсон, пытался смягчить ситуацию, заявив, что его клиент «глубоко сожалеет» о содеянном и вернулся в страну «загладить вину». В качестве доказательства своих слов Джонсон сообщил суду, что Боргвардт полностью возместил ущерб полиции за операцию по его поиску и спасению. Сумма составила 20 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей).

«Я глубоко сожалею о своих действиях в ту ночь и всей боли, которую я причинил своей семье и друзьям», — Райан Боргвардт, из заявления в суде.

Несмотря на признание и финансовое возмещение, Боргвардт не избежал наказания. Прокуратура, признавая сотрудничество обвиняемого со следствием и его чистосердечное раскаяние, попросила судью округа Грин-Лейк Марка Слейта приговорить его всего к 45 дням тюремного заключения.

Однако судья Слейт счел, что такое наказание не отражает всей серьезности содеянного и не учитывает того времени, которое правоохранительные органы потратили на его розыск. Вместо этого он вынес приговор, имеющий символическое значение: 89 дней в тюрьме.

Это число было выбрано неслучайно: ровно столько дней прошло с момента, когда Боргвардт был объявлен пропавшим без вести, и до того дня, когда шерифу удалось установить с ним контакт за границей.

«Он препятствовал работе правоохранительных органов в течение 89 дней», — заявил Слейт, подчеркнув, что каждый день розысков должен быть учтен.

Жена Боргвардта подала на развод через четыре месяца после его возвращения. Кажется, его «рождественский подарок» не помог восстановить отношения.