Самые необычные истории о питомцах знаменитостей

Российский певец Филипп Киркоров сообщил о смерти своей собаки по кличке Хари. Артист очень любил своего питомца и рассказал, что пес «16 лет хранил домашний уют». У многих знаменитостей тоже есть любимые домашние животные, ради которых звезды готовы на все. Самые необычные истории о питомцах артистов — в материале «Вечерней Москвы».

Кошка-миллионер Лагерфельда

У немецкого модельера Карла Лагерфельда была кошка по имени Шупетт, которой он после своей смерти оставил все свое наследство. Изначально она принадлежала его другу — французскому музыканту и модели Батисту Джабикони. В 2011 году он поехал в другой город и попросил Лагерфельда последить за питомцем. Сначала модельер был не в восторге от этой просьбы, но все же согласился пустить кошку в свой роскошный дом.

Однако когда Джабикони вернулся, модельер ему сказал: «Прости, но теперь она моя. Я тебе ее не отдам. Она сделала меня счастливее». Лагерфельд настолько полюбил Шупетт, что она получила известность на весь мир.

Кошка стала моделью и снималась для модных журналов с разными звездами, путешествовала на частных самолетах, ела из миски за 2500 долларов и жила, ни в чем себе не отказывая.

После смерти кутюрье в 2019 году Шупетт досталось многомиллионное наследство Лагерфельда — так завещал сам модельер. Новой хозяйкой кошки стала экономка модельера Франсуаза Какот, которая бросила свою работу ради обеспечения комфортной жизни Шупетт.

Кошки-актрисы Тейлор Свифт

У американской певицы Тейлор Свифт тоже есть любимая кошка по имени Оливия Бенсон. Певица обзавелась питомцем в 2014 году. С тех пор Оливия стала «зарабатывать», снимаясь в клипах своей хозяйки и рекламных роликах, а также благодаря продвижению собственной линии товаров.

В 2024 году состояние питомца оценивали в 97 миллионов долларов. Свифт завела еще двух кошек, за которыми она также стала тщательно ухаживать и обеспечивать им максимально комфортные условия. Они тоже периодически снимаются в клипах певицы и даже появляются в голливудских фильмах.

Интересно, что все кошки певицы названы в честь персонажей из фильмов и сериалов. Оливия Бенсон — героиня сериала «Закон и порядок», Мередит Грей — персонаж из проекта «Анатомия страсти», а кот Бенджамин Баттон назван в честь главного героя фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона».

Тигры Майка Тайсона

А вот американский боксер Майк Тайсон подходит к выбору домашних животных весьма креативно. Раньше в его доме жили три бенгальских тигра: Кения, Буря и Борис. Он завел их, когда они еще были детенышами, и растил практически как своих детей.

Тайсон настолько любил своих питомцев, что позволял им спать в своей кровати. Однако спустя время случился неприятный инцидент: один из тигров напал на девушку и оторвал ей руку. Позже выяснилось, что она сама залезла на территорию его дома и начала играть с животным. Тем не менее боксеру пришлось заплатить девушке 250 тысяч долларов и отдать своих питомцев в зоопарк.

«Я понятия не имел, что тигры могут такое сотворить. Я был дураком и не понимал, что приручить этих диких кошек просто невозможно. Они могут убить тебя случайно во время игры. Тигры очень сильны», — рассказывал Тайсон.

Боров Джорджа Клуни

На протяжении многих лет у американского актера Джорджа Клуни был необычный питомец — огромный черный боров по имени Макс, который был для него настоящим другом.

Макс получал от хозяина все самое лучшее, например, мог спасть с ним в одной кровати, несмотря на вес в 126 килограммов. Боров стал причиной двух неудачных романов актера. Изначально Макс был подарком для возлюбленной Клуни — актрисы Келли Престон. Однако девушка такой подарок не оценила и рассталась с актером, оставив борова с ним.

Другая возлюбленная актера — Селин Балитран — прожила с Джорджем три года, но ревновала артиста к поросенку. Девушка поставила Клуни ультиматум: либо она, либо Макс. Актер, не задумываясь, выбрал своего любимого борова, и паре пришлось расстаться.

