Мужчина прошел пешком с детьми 800 км в воспитательных целях

Мужчина из Китая прошел пешком с детьми 800 километров, чтобы закалить их характер. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии У, владелец автошколы, решил устроить поход из города Шэньчжэнь в город Чанша вместе с десятилетней дочерью и восьмилетним сыном. Он объяснил свое намерение воспитательными целями.

«Мои дети часто сдаются и избегают трудностей. Я хотел чтобы они научились доводить начатое до конца», — объяснил он.

Они прошли всю дистанцию без заминок за 31 день — вышли на маршрут 17 июля и достигли финальной точки 17 августа. При этом дети несли рюкзаки весом по пять килограммов, вес рюкзака У составил десять килограммов. Жена мужчины Ван сначала не одобряла эту идею из-за летней жары и соображений безопасности, но в итоге признала положительные изменения.

«Дочь стала менее привередливой, а сын более самостоятельным», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 62-летний мужчина прошел босиком 500 километров из одной провинции в другую после ссоры с женой и пасынком. О пожилом пешеходе в полицию провинции Удонтхани сообщили медсестры местной больницы.