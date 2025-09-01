Порномодель ответила родителям на жалобы о сексе с тысячами мужчин

Порномодель Лили Филлипс, переспавшая с двумя тысячами мужчин, ответила на жалобы своих родителей. Об этом сообщает издание The Tab.

В недавнем интервью отец Лили Филлипс заявил, что сделал бы что угодно, лишь бы она бросила порно. Он и его жена неоднократно просили дочь найти себе другое занятие, но ничего не добились.

По словам модели, родители с самого начала знали, что она снимается для OnlyFans, и даже поддерживали ее. Жалобы начались, когда она перестала ограничиваться эротическими фото и начала сниматься в порно. Хотя ей понятно их недовольство, она не намерена идти у них на поводу.

«В конце концов, мне 24 года. Не родителям решать, что я делаю. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы они мной гордились, в конечном итоге только я решаю, чего мне хотеть и как жить», — Лили Филлипс.

Ранее Лили Филлипс призналась, что у нее были сотни любовников еще до того, как она занялась секс-работой. По ее подсчетам, до начала карьеры в порно у нее были сексуальные отношения примерно с 200 мужчинами.