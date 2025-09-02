Мужчина узнал, что дети родились не от него после драки с сыном

Житель Китая выяснил, что два сына не являются его биологическими детьми после драки с одним из них.

© Соцсети

Как сообщает South China Morning Post, 45-летний Цзян Хунтао теперь судится с женой, требуя вернуть ему 300 тыс. юаней (около 3,4 млн рублей) качестве алиментов и платы за образование.

Дети родились в семье Цзян в 2004 и 2014 годах. В 2022 году, после 20 лет брака, мужчина решил развестись с женой из-за ее частых отлучек. Все имущество перешло к бывшей жене, и у Цзяна осталась только машина. В сентябре прошлого года у них произошел конфликт: бывшая жена и двое сыновей приехали домой к мужчине, где он жил с новой женой, и потребовали вернуть все его имущество.

Во время спора о расходах на проживание старший сын Цзян Жуньцзэ толкнул отца и стал душить, крича: «Ты мне не отец!» После драки мужчина решил проверить слова сына и отнес его зубную щетку на ДНК-тест. Оказалось, что Жуньцзэ ему действительно не сын. Второй тест показал, что и второй мальчик рожден от другого мужчины.

В суде Цзян потребовал 100 тыс. юаней в качестве компенсации морального ущерба, а также возмещения расходов на алименты и образование. Однако Жуньцзэ оспорил законность теста на отцовство и обвинил нынешнюю жену Цзяна в манипуляциях. Бывшая жена согласилась лишь на компенсацию морального ущерба. Более того, теперь она намерена добиваться аннулирования их бракоразводного процесса.

Суд подтвердил, что ни один из сыновей не является биологическим родственником Цзяна, но решение по выплатам пока не озвучивалось. Сам мужчина полагает, что отцом его младшего «сына» является его двоюродный брат. К слову, жена двоюродного брата уже подала в суд на экс-жену Цзяна и своего супруга за неверность.