Орланов обвинили в исчезновениях пони

На острове Саут-Уист, Шотландия, стали пропадать шетлендские пони. Их владелец Дональд Джон Кэмерон обвинил в этом хищных птиц, пишет The Times.

По словам Кэмерона, из его стада исчезло уже пять пони. Он уверен, что их утащили и съели орланы-белохвосты — птицы, чей размах крыльев достигает 2,4 метра. Как утверждает Кэмерон, он по поведению пони-матерей понял, что жеребята стали жертвами орланов.

Один из местных фермеров Дэвид Колтхарт подтвердил, что такое может быть. Он рассказал, что видел фотографии птиц, несущих детенышей оленей — пони почти не отличаются от них по размеру, поэтому их также могли утащить на съедение.

Агентство шотландского правительства, которое занимается сохранением дикой природы, пообещало проверить гнезда орланов. Если сотрудники агентства найдут там останки пони, то либо переселят птиц в другое место, либо помогут Кэмерону защитить его стадо.

Орланов завезли в Шотландию в 1975 году, чтобы восстановить их почти пропавшую популяцию. Сначала местные жители радовались возвращению птиц, но вскоре те стали вредить фермерам. В январе один из них, Ричард Ренни, рассказал, что орланы утащили у него около 300 ягнят.

Ранее сообщалось, что в Дании женщина отдала домашнего пони дочери на корм хищникам в зоопарк. Его съели львы в рамках программы по имитации естественной пищевой цепочки.