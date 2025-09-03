Напуганная клиентка обратилась к юристам из-за мастера эпиляции

Напуганная клиентка Аниесса Наварро из Нью-Йорка обратилась к юристам из-за детали в образе мастера эпиляции. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша рассказала, что в течение нескольких лет посещала салон European Wax Center, где удаляла волосы с тела. Однако в последний раз она заметила у выполнявшей процедуру специалистки очки со встроенной видеокамерой и функцией Bluetooth. При этом в ответ на вопрос посетительницы мастер пообещала, что данный аксессуар не включен и не заряжен.

«Я не могла перестать думать: неужели она меня снимает?» — отметила Наварро.

Впоследствии она обратилась за юридической помощью, указав, что при этом не хочет разрушать чужую жизнь и добиваться увольнения.

«Надеюсь, что, поскольку я высказываюсь по данному поводу, эти очки запретят проносить в такое помещение», — пояснила девушка.

В марте сообщалось, что в Москве клиентка салона красоты Dance&Beauty заметила видеокамеру во время процедуры эпиляции интимной зоны.