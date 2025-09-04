Автолюбитель отомстил новому владельцу своей разбитой машины

Пользователь Reddit с ником Labrador_1 рассказал о том, как он отомстил человеку, который купил его старую машину. На этот поступок мужчину толкнуло то, что новый владелец не захотел отдавать несколько вещей старого хозяина, оставшихся в автомобиле.

Мужчина объяснил, что продал машину после аварии. «Я купил несколько дизайнерских автомобильных ковриков и чехлов на сиденья, чтобы придать машине изюминку. На следующих выходных мы с женой решили прокатиться за город, но врезались во что-то на дороге. Переднее колесо мгновенно разорвалось, и, поскольку машина была переднеприводной, я не справился с управлением, нас занесло. К счастью, мы не пострадали, но машина была сильно повреждена», — написал автор.

Получив деньги от страховой компании после аварии, мужчина купил новую машину. Старую же починили и успели перепродать. Однако автор поста вспомнил, что там остались нравившиеся ему коврики и чехлы, и попросил своего страхового агента связаться с новым владельцем, чтобы вернуть их.

«Однако мужчина ответил, что "привязался к этим вещам и хочет оставить их себе". Столь высокомерное отношение вызвало у меня раздражение, но, как выяснилось, волноваться мне не стоило. Спустя несколько недель агент перезвонил мне. Новый владелец спрашивал, сохранился ли у меня запасной ключ — достаточно дорогая штука с транспондером. Я поискал и нашел его, после чего с огромным удовольствием сказал агенту, что "привязался к ключу и хочу оставить его себе". Мы оба рассмеялись, после чего я выбросил ключ в мусор», — заключил автор.

