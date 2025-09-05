Голая женщина устроила гонки с полицией

В США голая женщина из Калифорнии устроила гонки с полицией, а потом на четыре часа заперлась в машине с собакой. Об этом пишет New York Post (NYPost).

В полицию Лос-Анджелеса поступило сообщение о женщине, которая совершила нападение на некоего человека, а затем скрылась на автомобиле. При этом она кричала и была полностью обнажена. После короткой погони сотрудникам полиции удалось заблокировать машину подозреваемой.

Выяснилось, что американка вооружена молотком, а на заднем сиденье ее автомобиля находится маленькая собака. На протяжении четырех часов полицейские пытались убедить женщину сдаться, однако она отказывалась. В итоге отряд спецназа пригрозил закидать ее машину гранатами со слезоточивым газом. После этого американка выбросила на мостовую молоток и вышла с поднятыми руками.

Ее завернули в простыню и увезли с места происшествия. Что послужило причиной выходки, не сообщается.

Ранее в таиландской провинции Пхаттхалунг задержали голого мужчину, бегущего по жилому району. Он заявил, что искал настоящую любовь.