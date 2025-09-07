TMZ: звезда OnlyFans Софи Рейн назвала чушью слова Лил Тей о заработке  $15 млн

Американская интернет-звезда Лил Тей оказалась в центре внимания СМИ после заявления о колоссальных заработках на OnlyFans всего за две недели. Однако другая известная звезда платформы, Софи Рейн, которая сама заработала миллионы, назвала эти утверждения чушью. Об этом сообщает TMZ.

OnlyFans-модели повздорили, выясняя, кто больше заработал
Лил Тей утверждает, что заработала $15 млн с момента своего дебюта на OnlyFans. Сообщив это, Тей публично бросила вызов Софи Рейн, которая также быстро добилась значительного успеха на платформе. Рейн решила не игнорировать выпад в свой адрес и прокомментировала заявление Тей изданию TMZ.

Рейн выразила сомнения в том, что Лил Тей могла заработать заявленные миллионы за столь короткий срок. По ее мнению, для накопления такой суммы требуются месяцы упорного труда и эффективная работа сильной маркетинговой команды.

Рейн подчеркнула, что не испытывает личной неприязни к Тей, и даже допускает, что ее слова о заработках могут быть правдой. Однако она призвала Лил Тей прекратить упоминать ее имя в контексте искусственно создаваемой драмы. Софи Рейн отметила, что после того, как она сама стала звездой, она ожидала появления недоброжелателей, таких как Лил Тей и Энни Найт, но подобные нападки ее не беспокоят. Она реагирует на критику только тогда, когда ее об этом прямо спрашивают.

В заключение, Софи Рейн пожелала Лил Тей всего наилучшего, но посоветовала ей быть скромнее в заявлениях и, возможно, пересмотреть свои доходы.