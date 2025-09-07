OnlyFans-модели повздорили, выясняя, кто больше заработал

Американская интернет-звезда Лил Тей оказалась в центре внимания СМИ после заявления о колоссальных заработках на OnlyFans всего за две недели. Однако другая известная звезда платформы, Софи Рейн, которая сама заработала миллионы, назвала эти утверждения чушью. Об этом сообщает TMZ.

Лил Тей утверждает, что заработала $15 млн с момента своего дебюта на OnlyFans. Сообщив это, Тей публично бросила вызов Софи Рейн, которая также быстро добилась значительного успеха на платформе. Рейн решила не игнорировать выпад в свой адрес и прокомментировала заявление Тей изданию TMZ.

Рейн выразила сомнения в том, что Лил Тей могла заработать заявленные миллионы за столь короткий срок. По ее мнению, для накопления такой суммы требуются месяцы упорного труда и эффективная работа сильной маркетинговой команды.

Рейн подчеркнула, что не испытывает личной неприязни к Тей, и даже допускает, что ее слова о заработках могут быть правдой. Однако она призвала Лил Тей прекратить упоминать ее имя в контексте искусственно создаваемой драмы. Софи Рейн отметила, что после того, как она сама стала звездой, она ожидала появления недоброжелателей, таких как Лил Тей и Энни Найт, но подобные нападки ее не беспокоят. Она реагирует на критику только тогда, когда ее об этом прямо спрашивают.

В заключение, Софи Рейн пожелала Лил Тей всего наилучшего, но посоветовала ей быть скромнее в заявлениях и, возможно, пересмотреть свои доходы.