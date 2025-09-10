Медведь разгромил пасеку и съел мед

Бурый медведь напал на заполярную пасеку «Arctic Honey» — животное снесло электроизгородь, разгромило ульи, съело мед и одну пчелиную семью. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили владельцы пасеки.

Хозяева пчелиного хозяйства рассказали, что они собирают мед с двух разных пасек. Одна из них находится вблизи кипрейных полей, а другая — в глухом таежном лесу.

— Хозяин тайги приходил полакомиться медом «Таежное разнотравье». Мишка огромный! Снес электроизгородь, съел рамки с медом и пергой, перевернул несколько ульев и съел одну пчелиную семью, — говорится в сообщении.

Владельцы добавили, что укрепили электроизгородь после вмешательства медведя, об этом они написали в своем Telegram-канале.

4 сентября в СМИ появилась информация о нападении медведей на пасеку ведущего инспектора района Владимира Озерова в Республике Башкортостан — животные сломали все ульи и украли часть пластин. Инспектор выехал на срочный вызов из-за сообщения от жителей местного СНТ о присутствии медведей, которые ходили между дачными участками, но никого не нашел. В этот момент другие медведи напали на его хозяйство.