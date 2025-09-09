Отец четыре года скрывался с украденными детьми в глуши

В Новой Зеландии не стало отца, четыре года скрывавшегося в глуши с собственными детьми, которых он украл у их матери. Об этом сообщает The Guardian.

Том Филлипс исчез с тремя детьми в декабре 2021 года. Впервые их заметили только спустя три года, но так и не смогли найти. 8 сентября 2025 года полиция приехала к сельскому магазину после сообщения о краже со взломом. Сотрудникам полиции удалось выследить виновников: мужчина и мальчик, пытались скрыться на квадроцикле.

Во время погони водитель квадроцикла устроил перестрелку с полицейскими. Он ранил одного из правоохранителей и сам получил пулю. Его не стало на месте. Полицейские опознали вора как Филлипса, а сопровождающего его мальчика как его ребенка. Сразу после этого они отправились на поиски двух оставшихся детей. Их нашли в лагере в дикой местности. Отмечается, что они выглядели здоровыми. В лагере полицейские обнаружили квадроциклы, накрытые одеялами, и огнестрельное оружие.

Мать похищенных детей почувствовала облегчение, узнав, что ее семья нашлась. Тем не менее она выразила сожаление, что все закончилось трагедией.

«Мы всегда надеялись, что дети будут возвращены мирным и безопасным для всех вовлеченных способом», — сказала она.

Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина из США инсценировал собственное утопление в озере, чтобы оставить жену и троих детей и встретиться с любовницей в Грузии. Суд округа Грин-Лейк приговорил его к 89 дням тюрьмы — именно столько дней полиция потратила на поиски.