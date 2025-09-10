Женщину арестовали после попытки обнять султана

41-летняя женщина попыталась обнять султана штата Перак во время празднования Дня независимости в городе Ипох, Малайзия. Об этом сообщает NDTV.

Нурхасвани Афни Мохамад Зорки предстала перед судом по обвинению в нападении на монарха после инцидента, который произошел 31 августа. Женщина в черной одежде смешалась с почетными гостями в первых рядах и внезапно бросилась на сцену во время исполнения государственного гимна.

Согласно показаниям свидетелей и полиции, Зорки сделала попытку обнять султана Назрина Шаха, но была немедленно перехвачена службой безопасности. Ее арестовали. Комиссар полиции Перака Нор Хисам Нордин подтвердил, что у женщины есть история правонарушений, связанных с наркотиками, и она состоит на учете у психиатра.

Суд направил Зорки на месячное наблюдение в больницу для определения ее вменяемости. В случае признания виновной ей грозит до трех месяцев тюрьмы или штраф до 1000 ринггитов (примерно 20 тысяч рублей). Следующее слушание назначено на 7 октября.

