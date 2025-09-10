Женщина приняла змеиные яйца за грибы и поплатилась

В Таиланде пожилая женщина пошла по грибы и попала в больницу со змеиным укусом. Об этом пишет The Thaiger.

© globallookpress

62-летняя Чалаем Пинсуван отправилась в лес с 50-летним мужем по имени Банча. Они услышали, что соседи начали зарабатывать на продаже грибов, и решили тоже попытать удачи. Супруги собрали три ведра грибов и уже пошли в сторону дома, когда Чалаем заметила под листьями маленькие белые шарики.

Женщина приняла их за грибы и потянулась за ними, как вдруг на нее напала змея и укусила за средний палец. Оказалось, что эти шарики были змеиными яйцами. Банча тут же расправился с рептилией, положил ее в пластиковый пакет и отвез вместе с женой в больницу. Врачи идентифицировали змею как ядовитого гладкого щитомордника и ввели Чалаем нужное противоядие.

Гладкий щитомордник — вид ядовитых змей семейства гадюковых. Самка откладывает 10-30 яиц и до вылупления детенышей охраняет кладку. Яд гладкого щитомордника достаточно силен, вызывает отек, внутренние кровотечения и некроз тканей.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трехметровая королевская кобра укусила собиравшую грибы в лесу жительницу провинции Сакэу. Женщина расправилась со змеей и отнесла ее в больницу.