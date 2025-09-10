Эскортница оценила секс за iPhone

Российская эскортница Полина Vogue назвала моветоном заниматься сексом за новый iPhone. Об этом она рассказала Life.

По словам актрисы, сейчас в топе желаемых подарков совсем другие вещи, а не очередной смартфон.

«Сегодня iPhone уже далеко не тот дефицитный объект желания, каким он был раньше. Это значит, что "сосать за iPhone" — выражение, которое раньше использовалось в шутках или критике, сейчас уже утратило актуальность. Спать за такой девайс сейчас — моветон», — отметила она.

Собеседница издания добавила, что сегодня ценность приобретают современные цифровые активы, среди которых NFT-подарки в Telegram-каналах, а также реальные объекты — автомобили и недвижимость. iPhone теперь чаще рассматривается как дополнительный бонус или чаевые, а не как основная цель, подытожила героиня материала.

9 сентября корпорация Apple в ходе презентации объявила стоимость новых смартфонов. Так, iPhone 17 будет стоить в минимальной версии 799 долларов (около 68 тысяч рублей), 17 Air — 999 долларов (84 тысячи рублей), 17 Pro и Pro Max будут стоить 1099 и 1199 долларов соответственно (92 и 100 тысяч рублей соответственно). Продажи всех устройств начнутся 19 сентября.