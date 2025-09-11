Врач-извращенец спрятал скрытые камеры в туалетах больницы и поплатился

В штате Техас, США, ведется расследование в отношении врача Роберта Шрейдера, который установил скрытые камеры в женских туалетах больницы Memorial Hermann The Woodlands в городе Те-Вудлендс.

По имеющимся данным, Шрейдер прятал шпионские устройства за потолочными панелями. Правоохранительные органы получили видеозаписи, на которых видно, как устанавливают камеры. По предварительным оценкам, число пострадавших, включая пациентов и сотрудников, может достигать сотни.

Меня тошнит от отвращения, я чувствую, что надо мной просто надругались. Я в бешенстве и очень расстроена. Нас всех должны защитить от этого мерзкого существа, — рассказала одна из пострадавших.

В сентябре медсестра, работавшая со Шрейдером и оказавшаяся среди тех, кто попал на скрытую запись, подала против него иск на миллион долларов. Адвокат медсестры отметила, что многие коллеги также пострадали, но боятся подавать заявления, и предположила, что иск может быть предъявлен и администрации больницы.

Руководство Memorial Hermann The Woodlands отказалось комментировать судебный процесс. В августе врач был задержан, передает KPRC-TV.

Ранее в США 70-летний мужчина попался за подсматриванием за своей квартиранткой. Он следил за ней с помощью скрытой камеры на протяжении четырех лет. При обыске у мужчины обнаружили порядка девяти тысяч цифровых изображений женщины и других лиц. Ему предъявили обвинения по факту 45 случаев вторжения в частную жизнь.