Певец решил повторить трюк культовой рок-группы и поплатился

В Таиланде певец выступил в баре с носком на пенисе и был оштрафован на одну тысячу батов (2,6 тысячи рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

Скандал разразился после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором 32-летний лидер группы NEGATIVE по имени Наттавут исполняет песню By the Way группы Red Hot Chili Peppers полностью обнаженным с носком на половом органе. Таким образом таец повторил знаменитый трюк культовых американских рокеров, которые выступили в таких же «одеждах» во время тура Off The Map в августе 2000 года.

Наттавут появился обнаженным перед публикой в баре недалеко от Бангкока вечером 9 сентября. Отмечается, что остальные участники NEGATIVE были одеты. После публикации ролика, в социальных сетях разразился крупный скандал. Часть пользователей поддержала музыкантов, а другие требовали привлечь к ответственности владельцев заведения. В итоге исполнитель поплатился за свою выходку.

На фоне скандала Наттавут сам явился в полицию и признал вину в неподобающем поведении. Он поклялся, что никого не хотел оскорбить, и выступил голым только из любви к Red Hot Chili Peppers и ради развлечения публики. В итоге ему пришлось заплатить штраф.

