Во Франции анестезиолог умышленно провоцировал инфаркты у пациентов

Во Франции анестезиолог Фредерик Пешье, пытавшийся показать свои навыки реанимации, предстанет перед судом. Суд станет итогом 7-летнего расследования, шокировавшее медицинское сообщество.

© runews24.ru

По данным France 24, врача обвиняют в том, что он умышленно провоцировал сердечные приступы у пациентов ради демонстрации своих навыков реанимации и унижения коллег.

Расследование началось в 2017-м после подозрительных случаев остановки сердца в ходе операций у пациентов с низким уровнем риска. Это произошло в двух клиниках, где работал Пешье.

Анестезиолога подозревают в том, что он давал пациентам медикаменты, которые провоцируют остановку сердца, чтобы затем их реанимировать.

Всего от его действий пострадали 30 человек, в том числе дети. 12 из них умерли.

Самой юной жертвой Пешье стал 4-летний мальчик. Ребенок пережил две остановки сердца во время плановой операции по удалению миндалин. Самому пожилому пациенту, пострадавшему от действий врача было 89 лет.

Коллеги уверены, что Пешье делал это ради унижения врачей, с которыми у него был конфликт, чтобы подставить их. Обвиняемый настаивает, что все случаи являются чужими врачебными ошибками.

Ранее 90-летний пенсионер «воскрес» в морге на глазах у родных.