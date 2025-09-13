Москвичка официально продала душу за коллекцию Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. Объявление о продаже души за 100 тысяч рублей в Сети разместил маркетолог по имени Дмитрий ради хайпа и пранка, который вышел из-под контроля. На него откликнулась 26-летняя Карина и согласилась на сделку, подписала документ и даже скрепила его кровью. Девушка заявила, что ей плевать на судьбу своей проданной души. А новый владелец не понимает, что ему теперь с ней делать. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, какие могут быть последствия у такой сделки.

По ее словам, продать душу, конечно, может любой человек. Однако эта сделка должна быть осуществлена особым способом.

Купить душу может некая сущность, это должно быть проявление потустороннего измерения, например, дьявол за какие-то блага и материальные плюшки. А обычный человек этого сделать не может. Тогда это должен быть человек, обладающий сакральной силой, какой-то особой энергией, который будет являться посредником и передаст через ритуал эту душу демонической сущности, которая сможет ее принять. Только в этом случае сделка может быть признана реальной, поэтому реальная продажа здесь невозможна, — говорит она.

Экстрасенс назвала сделку москвички неликвидной, потому что она не имеет «юридической» силы.

Этот договор, как таковой, сделкой не является, несмотря на то что она скрепила его кровью. Скорее, она подписала себе кармическое проклятие, то есть то, что ее будет впоследствии преследовать. Девушка может расплатиться серьезными последствиями за свой необдуманный поступок: отсутствием личной жизни, болезнями, проблемами, неприятностями, в том числе могут пострадать ее родные и близкие, — рассказала Миронова.

Специалист подчеркнула, что такими вещами шутить нельзя и за них всегда следует серьезная расплата. Отвечать за поступок девушки могут даже ее потомки на много поколений вперед.

Эта «продажа», вероятнее всего, сделана ради хайпа. Но за этот хайп человеку, который сознательно отрекся от своей души и принял решение продать ее, придется заплатить кармическими, родовыми последствиями. Это может быть родовая программа, которая будет из поколения в поколение дальше мешать близким, родным, семье и даже продолжению рода. Поэтому о таких фиктивных сделках нужно очень хорошо задуматься, прежде чем хайповать, — предупредила собеседница «ВМ».

Как рассказала эксперт, прежде чем идти на такой шаг и искушать на такой поступок другого человека, нужно осознать, что за реальную продажу души и помощь в этом придется расплатиться своей жизнью.

За такую сделку будет нести ответственность человек, который является искусителем и провокатором, и тот, кто продал свою душу дьяволу. На данный момент я абсолютно уверена, что сделка неликвидная, она не состоялась, поскольку здесь не было посредничества, демонической сущности. И это хорошо, потому что если бы это произошло, то человек расплатился бы собственной жизнью за плюшки, которые хотел получить. Тем более она бы точно продешевила, продав душу всего за 100 тысяч рублей, — заключила Миронова.

