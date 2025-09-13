В болоте нашлась капсула времени  с доисторическими сокровищами

Археологи в Швеции обнаружили редкие доисторические сокровища, которые хранились в болотах более 5000 лет. "Капсула времени", найденная недалеко от Ярны в Герстаберге, включает в себя деревянные конструкции, сделанные из бревен, свай и плетеных изделий.

Эксперты Arkeologerna, ведущего шведского консультанта по археологии, говорят, что это были сооружения, которые использовались охотниками-собирателями для переправы через озеро. Ученые также обнаружили резные деревянные палки, которые, как полагают, использовались в качестве палок для ходьбы, и то, что может быть остатками корзин, в которых перевозили еду, или сетей для ловли рыбы, пишет Daily Mail.

По словам экспертов, подобные останки удивительно хорошо сохранились благодаря естественным бескислородным условиям болота. При таком же уровне рН, как у уксуса, болотные кислоты способны консервировать даже человеческий организм так же, как маринуют фрукты.

Остатки деревянного моста могут быть собраны по кусочкам, чтобы туристы могли виртуально пройти по ним.

"Работа будет документирована в виде видеороликов в социальных сетях, - сказал представитель Arkeologerna в интервью Heritage Daily. - Когда проект будет завершен, деревянные конструкции и окружающая среда будут воссозданы в 3D, так что мы все сможем совершить цифровую прогулку прямо в каменный век".

Эксперты полагают, что мост использовался общинами охотников-собирателей эпохи неолита, которые преодолевали огромные расстояния в поисках пищи. Занятия охотой и собирательством предшествовали широкомасштабному переходу к сельскому хозяйству - революционному изменению, позволившему общинам оставаться на одном месте.

В этот период истории Швеции на этой территории было древнее озеро и заросли облепихи вдоль берега озера. Облепиха, как правило, произрастает на побережьях, где соленые брызги с моря не позволяют другим более крупным растениям конкурировать с ней, пишет Daily Mail. Облепиха была основным продуктом питания неолитических сообществ охотников-собирателей в Европе и Азии и даже сегодня используется как суперпродукт для лечения заболеваний.

По мнению экспертов, деревянные бревна и сваи образовали сложную систему дорожек или пешеходных мостиков, которые использовались для доступа к удаленным участкам озера, возможно, для сбора урожая облепихи.

Между тем, следы плетеных предметов могут быть корзинами, в которых перевозили ягоды или рыбу, пойманную в озере.

Благодаря бескислородной среде болот, которые обычно встречаются в Северной Европе, эти органические остатки прекрасно сохранились в своем первоначальном виде. Это позволит экспертам реконструировать мост виртуально, а вокруг этого места построить потенциальную достопримечательность для туристов.

Даже человеческие останки, известные как болотные тела, прекрасно сохранились после тысячелетнего пребывания в болотах.

Болота - это, как правило, торфяники, которые содержат очень мало кислорода, поэтому органические материалы, такие как дерево, кожа, текстиль и даже человеческая плоть, не гниют, отмечает Daily Mail.

По данным Heritage Daily, пока не ясно, какая культурная группа эпохи неолита связана с конкретной древней болотной стоянкой. Однако аналогичные действия наблюдались на близлежащих археологических объектах, которые были отнесены к культуре керамики с ямками. Эта культура охотников-собирателей распространилась по южной Скандинавии примерно между 3500 и 2300 годами до н.э. и вела оживленную торговлю с другими сельскохозяйственными общинами, прежде чем известность получила широкое распространение.

Когда охотники-собиратели и фермеры в Скандинавии вступили в контакт друг с другом, возможно, технологически продвинутые фермеры вытеснили охотников, или, возможно, культуры мирно слились, и охотники переняли технологию фермеров.

Культура посуды с ямками была названа так в честь керамики, которую они производили, и которая была характерно украшена глубокими ямками по окружности, поясняет Daily Mail.

Эксперты говорят, что эта культура была необычной для европейских групп охотников и собирателей, специализирующихся на морских ресурсах, поскольку они сосредоточились на охоте на тюленей и рыболовстве, несмотря на то, что сельское хозяйство практиковалось в Европе более пяти столетий.

Представители культуры посуды с ямками не только продолжали охотиться на тюленей и ловить рыбу, но и совершали дальние путешествия по Балтийскому морю, продолжает Daily Mail. Свидетельства такого перемещения людей и товаров можно увидеть в каменных орудиях, животных и глине, привезенных из Швеции, Дании и Финляндии.