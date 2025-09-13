В США 70-летняя женщина попыталась загрызть питбуля

В США пожилая жительница штата Флорида спасла своего пса от напавшего на него питбуля. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 1 сентября в городе Орландо. 70-летняя Ширли Пасаманик выходила из супермаркета, когда на ее 14-летнего пса Спарки внезапно набросился питбуль.

Женщина пыталась отбить Спарки тростью, но агрессивная собака не останавливалась. Тогда Пасаманик бросилась на питбуля и вцепилась ему зубами в шею. Только после этого животное отступило.

«Я не могла разжать ему пасть, поэтому укусила. Во мне 41 килограмм! У меня просто нет сил!» — объяснила свои действия пожилая американка.

Женщина добавила, что хозяин питбуля просто взял его на поводок и увел, даже не поинтересовавшись, все ли у нее и Спарки в порядке. В данный момент полиция все еще ищет мужчину.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния малинуа по кличке Зия спас семью от сбежавшего быка. При этом пес лишился зуба.